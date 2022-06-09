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В Тюмени логотип McDonald’s скоро изменится

9 июня 13:00
Фото: Новые известия
В России McDonald’s изменил логотип. Новая сеть ресторанов быстрого обслуживания работает с изменённой символикой, сообщает «Новые Известия». Теперь основной символ сети – картошка-фри.
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Тюмень

Более того, рестораны скоро вложатся в рекламную компанию.

«На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого <...> логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости»рассказали в пресс-службе компании в беседе с «Известиями».

Между тем новое название ещё не выбрано, маркетологи рассматривают 8 различных вариантов. Ранее в сети прошел конкурс на лучшее название ресторанов быстрого питания. Среди них были варианты «МакДак», «Тот самый» и «Свободная касса».

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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