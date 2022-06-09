В Тюмени логотип McDonald’s скоро изменится

«На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого <...> логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости»рассказали в пресс-службе компании в беседе с «Известиями».
Между тем новое название ещё не выбрано, маркетологи рассматривают 8 различных вариантов. Ранее в сети прошел конкурс на лучшее название ресторанов быстрого питания. Среди них были варианты «МакДак», «Тот самый» и «Свободная касса».