В Тюмени логотип McDonald’s скоро изменится

«На нем будут изображены главные символы ресторана: две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого <...> логотип расположен на зеленом фоне, что символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли гости»рассказали в пресс-службе компании в беседе с «Известиями».