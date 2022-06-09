В Тюмени крупный завод набирает сотни химиков и технологов для производства лекарств

В Тюмени будут производить больше лекарственных средств, сообщает «Тюменское время». Ожидается, что на одном из заводов появится более 480 рабочих мест после завершения этапа инвестиций в конце лета этого года.

Общий объём средств, выделяемых на расширение производства составит порядка 4 млрд рублей. Это позволит расширить производство гормональных препаратов на заводе «Фармасинтез-Тюмень». Стоит отметить, что в планах увеличения производства кардиопрепаратов, антибиотиков. Завод работает с 2015 года. Кстати, что с начала мая начался набор студентов-химиков в Тюмени на вакансии: технолог, химик, специалист по валидации. Новым работникам обещают компенсацию затрат на питание, хорошую зарплату и рост компетенции при организации новых производств лекарственных препаратов. Материалы по теме Тюменские предприятия вдвое увеличили производство овощей и мяса