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В Тюмени крупный завод набирает сотни химиков и технологов для производства лекарств

9 июня 11:00
Фото: 1Mi
В Тюмени будут производить больше лекарственных средств, сообщает «Тюменское время». Ожидается, что на одном из заводов появится более 480 рабочих мест после завершения этапа инвестиций в конце лета этого года.

Общий объём средств, выделяемых на расширение производства составит порядка 4 млрд рублей. Это позволит расширить производство гормональных препаратов на заводе «Фармасинтез-Тюмень».

Стоит отметить, что в планах увеличения производства кардиопрепаратов, антибиотиков. Завод работает с 2015 года.

Кстати, что с начала мая начался набор студентов-химиков в Тюмени на вакансии: технолог, химик, специалист по валидации. Новым работникам обещают компенсацию затрат на питание, хорошую зарплату и рост компетенции при организации новых производств лекарственных препаратов.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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