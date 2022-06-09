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В Тобольске заменили старый забор на б/у ограждение со следами ржавчины

9 июня 08:18
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]
В Тобольске в районе Рощи Журавского установили новые заборы. Правда, со следами ржавчины. Фотографии свежесделанного ограждения опубликовали в социальных сетях местные жители. Возмущенные горожане, ждавшие довольно продолжительное время преображение улицы, уверены в том, что данный забор далеко уже не новый.

И вполне вероятно, ранее эксплуатировался в Тюмени.

«Что не нужное в Тюмени то сгодится для Тобольска. Ну, а что зачем платить больше», пишет Елена З.

Также очевидцы высказывают предположения о том, что ограждение привезли с пункта приема металлов или кладбища.

«Может они с кладбища забор с оградок стащили? Видно, что этому забору 100 лет в обед. У родственников подобная оградка 20 лет стоит и то вид намного лучше», отмечает Ольга Х.

Особо остроумные тоболяки предлагают разместить ограждение вокруг городской администрации, чтобы им любовались чиновники.

Между тем ранее, в городской администрации заявляли о том, что «в скором времени на этом месте, установят красивый заборчик в историческом стиле. А старый используют после ремонта на других участках улично-дорожной сети».

#Новости#Благоустройство#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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