В Тобольске заменили старый забор на б/у ограждение со следами ржавчины

И вполне вероятно, ранее эксплуатировался в Тюмени.
«Что не нужное в Тюмени то сгодится для Тобольска. Ну, а что зачем платить больше», пишет Елена З.
Также очевидцы высказывают предположения о том, что ограждение привезли с пункта приема металлов или кладбища.
«Может они с кладбища забор с оградок стащили? Видно, что этому забору 100 лет в обед. У родственников подобная оградка 20 лет стоит и то вид намного лучше», отмечает Ольга Х.
Особо остроумные тоболяки предлагают разместить ограждение вокруг городской администрации, чтобы им любовались чиновники.
Между тем ранее, в городской администрации заявляли о том, что «в скором времени на этом месте, установят красивый заборчик в историческом стиле. А старый используют после ремонта на других участках улично-дорожной сети».