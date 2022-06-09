В Книгу почета города Тюмени может быть внесено новое имя

В ходе работы комиссии по поощрениям Думы депутаты поддержали предложение внести имя директора Центра татарской культуры Лилии Каримовой в Книгу Почета города Тюмени посмертно.
Она ушла из жизни в сентябре 2019 года. Благодаря таланту и умелому руководству Лилии Гафиятовны, Центр татарской культуры стал современным творческим досуговым центром Тюмени.
– Много лет сотрудничала с Лилией Каримовой, проводили с ней совместные мероприятия, она активно взаимодействовала с органами ТОС. Очень символично, если Лилия Гафиятовна будет поощрена в Год культурного наследия народов России, – считает Альбина Селезнева.
На заседании комиссии 15 тюменцев были представлены для поощрения Почетными грамотами и 92 человека – Благодарностями Думы. За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд отмечены медики, учителя и воспитатели, работники автомобильного и городского пассажирского транспорта Тюмени, железнодорожной и строительной отраслей, специалисты архивной службы и библиотечного дела.
Председатель комиссии, депутат Надежда Ачкасова отметила, что работа по признанию заслуг земляков продолжится и поблагодарила коллег за неравнодушие в вопросах поощрения трудовых достижений тюменцев.