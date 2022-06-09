В Книгу почета города Тюмени может быть внесено новое имя

– Много лет сотрудничала с Лилией Каримовой, проводили с ней совместные мероприятия, она активно взаимодействовала с органами ТОС. Очень символично, если Лилия Гафиятовна будет поощрена в Год культурного наследия народов России, – считает Альбина Селезнева.