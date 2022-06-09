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В Книгу почета города Тюмени может быть внесено новое имя

9 июня 06:15
Фото: Википедия
Окончательное решение будет принято на июньском заседании Тюменской городской Думы.

В ходе работы комиссии по поощрениям Думы депутаты поддержали предложение внести имя директора Центра татарской культуры Лилии Каримовой в Книгу Почета города Тюмени посмертно.

Она ушла из жизни в сентябре 2019 года. Благодаря таланту и умелому руководству Лилии Гафиятовны, Центр татарской культуры стал современным творческим досуговым центром Тюмени.

– Много лет сотрудничала с Лилией Каримовой, проводили с ней совместные мероприятия, она активно взаимодействовала с органами ТОС. Очень символично, если Лилия Гафиятовна будет поощрена в Год культурного наследия народов России, – считает Альбина Селезнева.

На заседании комиссии 15 тюменцев были представлены для поощрения Почетными грамотами и 92 человека – Благодарностями Думы. За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд отмечены медики, учителя и воспитатели, работники автомобильного и городского пассажирского транспорта Тюмени, железнодорожной и строительной отраслей, специалисты архивной службы и библиотечного дела.

Председатель комиссии, депутат Надежда Ачкасова отметила, что работа по признанию заслуг земляков продолжится и поблагодарила коллег за неравнодушие в вопросах поощрения трудовых достижений тюменцев.

#Новости#Олеся Рындо#Общество
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