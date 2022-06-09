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Тюменцев приглашают пройти обучение по НКО

9 июня 09:43
Фото: pexels.com
В рамках нацпроекта «Демография» жителям Тюменской области доступно бесплатное обучение в области НКО. Об этом сообщает региональные департамент социального развития.

В программу обучения входят два направления:

Бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография» могут пройти следующие категории граждан: ищущие работу и безработные, обратившиеся в органы службы занятости; граждане в возрасте старше 50 лет; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, безработная молодежь в возрасте до 35 лет.

Срок обучения: по мере формирования групп. Выбрать программу и оставить заявку на обучение можно по ссылкам описания программ.

Все подробности можно узнать по телефону: 8-966-336-56-17.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО часто выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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