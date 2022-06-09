Тюменцев приглашают пройти обучение по НКО

Бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография» могут пройти следующие категории граждан: ищущие работу и безработные, обратившиеся в органы службы занятости; граждане в возрасте старше 50 лет; женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, безработная молодежь в возрасте до 35 лет.