Тюменский таксист делает черно-белые фотографии города и прохожих

«Я водитель такси в Тюмени и здесь я выкладываю свои мысли и фотографии города, которые я снимаю в течении дня», сказано в описании канала.
Примечательно, что пассажирам, узнавшим себя на своих фото — он дарит стаканчик кофе. Пока внимательных горожан немного — всего семь, но это дело времени.
В настоящее время здесь, начиная с 1 апреля 2022 года, опубликовано около тысячи черно-белых фотографий. А число подписчиков достигло 720 человек.
Горожане, ставшие фанатами тюменского таксиста-фотографа, в комментариях отмечают, что ему стоит принять участие в ежегодном конкурсе репортажной фотографии «Имени Алксандра Ефремова — 2022», прием заявок на участие в котором завершится 30 июня.