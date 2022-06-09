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Тюменский таксист делает черно-белые фотографии города и прохожих

9 июня 06:20
Фото: тг "из окон моего такси"
Необычное хобби тюменского таксиста сделало его героем новостей региональных СМИ. Мужчина делает красивые черно-белые фотографии городских пейзажей, прохожих, животных. Также пишет небольшие истории из собственной жизни. Все фотографии и публикации он размещает на страницах telegram-канала «из окон моего такси».
Сюжет
Тюмень

«Я водитель такси в Тюмени и здесь я выкладываю свои мысли и фотографии города, которые я снимаю в течении дня», сказано в описании канала.

Примечательно, что пассажирам, узнавшим себя на своих фото — он дарит стаканчик кофе. Пока внимательных горожан немного — всего семь, но это дело времени.

В настоящее время здесь, начиная с 1 апреля 2022 года, опубликовано около тысячи черно-белых фотографий. А число подписчиков достигло 720 человек.

Горожане, ставшие фанатами тюменского таксиста-фотографа, в комментариях отмечают, что ему стоит принять участие в ежегодном конкурсе репортажной фотографии «Имени Алксандра Ефремова — 2022», прием заявок на участие в котором завершится 30 июня.

#Новости#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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