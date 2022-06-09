Тюменский депутат навестил раненого подполковника

Он потерял ногу, но врачи отмечают, что здоровье тюменца быстро восстанавливается. Под его ногами взорвалась мина, «чудо, что жив остался». Далее подоспела помощь от сослуживцев.
«39-летний подполковник Сайфуллин Рустам Галиевич родился в селе Вагай Тюменской области. С детства мечтал стать военным. Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище»сообщил Иван Квитка.
В начале 2020 года его назначили на должность командира инженерно-саперного полка Общевойсковой армии в Ишиме. После лечения он отправится обратно домой.