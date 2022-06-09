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Тюменский депутат навестил раненого подполковника

9 июня 13:10
Фото: Личная страница Ивана Квитки
Иван Квитка навестил раненого тюменца Рустама Сайфуллина. Военнослужащий проходит лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, сообщается в его телеграм-канале.

Он потерял ногу, но врачи отмечают, что здоровье тюменца быстро восстанавливается. Под его ногами взорвалась мина, «чудо, что жив остался». Далее подоспела помощь от сослуживцев.

«39-летний подполковник Сайфуллин Рустам Галиевич родился в селе Вагай Тюменской области. С детства мечтал стать военным. Окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище»сообщил Иван Квитка.

В начале 2020 года его назначили на должность командира инженерно-саперного полка Общевойсковой армии в Ишиме. После лечения он отправится обратно домой.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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