Тюменские НКО поделились секретами своих успешных социальных кейсов

«Мы впервые сформировали сборник успешных социальных практик. Во время презентаций представители третьего сектора делились своими наработками, технологиями, методиками. Это оказалось очень полезно для развития каждого участника конкурса. Кроме того, мы убедились, что есть ряд организаций, готовых к следующему шагу — под руководством менторов из наших ресурсных центров они могут масштабировать свою работу и за пределами Тюменской области», пояснили в фонде.