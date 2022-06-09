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Тюменские НКО поделились секретами своих успешных социальных кейсов

9 июня 12:13
Фото: благотворительный фонд развития города Тюмени/ВКонтакте
Благотворительный фонд развития Тюмени опубликовал на своем сайте сборник успешных социальных практик региональных НКО.

В рамках первого конкурса грантов губернатора Тюменской области Фонд выступил инициатором проекта «Стратегия взгляд в будущее некоммерческого сектора». Анализ представленных практик, экспертное обсуждение деятельности региональных НКО стали основой стратегической сессии. На мероприятии участники также предложили свои направления развития третьего сектора, обсудили его внутренние и внешние возможности.

В феврале 2022 года прошел конкурс, организаторы которого получили описание более 100 уникальных кейсов, из них эксперты выбрали 30 лучших практик, готовых к тиражированию в районах Тюменской области и других регионах.

«Мы впервые сформировали сборник успешных социальных практик. Во время презентаций представители третьего сектора делились своими наработками, технологиями, методиками. Это оказалось очень полезно для развития каждого участника конкурса. Кроме того, мы убедились, что есть ряд организаций, готовых к следующему шагу — под руководством менторов из наших ресурсных центров они могут масштабировать свою работу и за пределами Тюменской области», пояснили в фонде.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию негосударственного сектора и различных некоммерческих организаций, которые часто выступают партнерами госорганов в решении острых социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг и организации досуга. Ознакомиться с такими организациям можно в базе социально ориентированных НКО. Ежегодно тюменские НКО становятся получателями грантов, как регионального, так федерального уровня. Только в апреле этого года субсидию получили пять таких организаций.

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