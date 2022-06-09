Тюменские грибники встретили на дороге медведя

«Да, есть медведи там. На болоте Ишимбай они живут. И медвежьи тропы вокруг Бухтала и Новопокровки. Фотографировал следы медвежьи за Ахманами в 2020 году», — пишет Данияр Ж.
Также очевидцы говорят, что помимо медведей в этом районе очень много и кабанов — селяне последних встречают довольно часто.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской земле начался грибной сезон. Жители региона уже собирают не только ранние сморчки, но и белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята.
Самыми урожайными местами бывалые называют леса Ирбитского, Старотобольского, Московского трактов.