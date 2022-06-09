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Тюменские грибники встретили на дороге медведя

9 июня 03:35
Фото: Грибники Тюмени
Тюменские грибники встретили в Нижнетавдинском лесу медведя. Животное заметили любители тихой охоты на автодороге в районе села Бухтала. К счастью, встреча закончилась благополучно — медведь убежал в лес, а грибники решили в этом районе дикоросы не собирать.
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Тюмень

«Да, есть медведи там. На болоте Ишимбай они живут. И медвежьи тропы вокруг Бухтала и Новопокровки. Фотографировал следы медвежьи за Ахманами в 2020 году», — пишет Данияр Ж.

Также очевидцы говорят, что помимо медведей в этом районе очень много и кабанов — селяне последних встречают довольно часто.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменской земле начался грибной сезон. Жители региона уже собирают не только ранние сморчки, но и белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята.

Самыми урожайными местами бывалые называют леса Ирбитского, Старотобольского, Московского трактов.

#Новости#Тюмень#Медведь#Валентина Бурнашева#Общество
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