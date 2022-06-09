Тюменские анестезиологи-реаниматологи используют современный анализатор газов

Анализатор применяется как в отделении реанимации, так и в операционном блоке, во время наркоза при проведении лапароскопических операций. При необходимости его передают и в отделения стационара, если там появляется пациент с дыхательной недостаточностью. Несмотря на свои размеры и простоту в использовании, анализатор имеет высокую точность результатов и очень важен для диагностики состояния больного.