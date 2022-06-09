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Тюменские анестезиологи-реаниматологи используют современный анализатор газов

9 июня 12:23
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Год назад в Областную больницу № 15 в Нижней Тавде был приобретен анализатор газов и электролитов крови, который измеряет содержание ионов, кислотно-щелочной баланс и кислород в крови. Аппарат для местных медиков стал настоящей «палочкой-выручалочкой», отметили в пресс-службе регионального депздрава.

Анализатор применяется как в отделении реанимации, так и в операционном блоке, во время наркоза при проведении лапароскопических операций. При необходимости его передают и в отделения стационара, если там появляется пациент с дыхательной недостаточностью. Несмотря на свои размеры и простоту в использовании, анализатор имеет высокую точность результатов и очень важен для диагностики состояния больного.

«Когда поступают тяжелые пациенты, а это может случиться и ночью, в то время как лаборатория не работает, тогда на помощь приходит анализатор. Берем у пациента кровь и уже через минуту получаем результат»,пояснили медики.

Уже несколько лет подряд систематически в медицинские учреждения Тюменской области поступает новое, современное оборудование. Поставки проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и его региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Современное высокотехнологичное оборудование позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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