Тюменские анестезиологи-реаниматологи используют современный анализатор газов

Анализатор применяется как в отделении реанимации, так и в операционном блоке, во время наркоза при проведении лапароскопических операций. При необходимости его передают и в отделения стационара, если там появляется пациент с дыхательной недостаточностью. Несмотря на свои размеры и простоту в использовании, анализатор имеет высокую точность результатов и очень важен для диагностики состояния больного.
«Когда поступают тяжелые пациенты, а это может случиться и ночью, в то время как лаборатория не работает, тогда на помощь приходит анализатор. Берем у пациента кровь и уже через минуту получаем результат»,пояснили медики.
Уже несколько лет подряд систематически в медицинские учреждения Тюменской области поступает новое, современное оборудование. Поставки проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и его региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Современное высокотехнологичное оборудование позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.