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СУЭНКО оценила студентов по стандартам WorldSkills

9 июня 05:41
Фото: СУЭНКО
В Тюменском индустриальном университете стартовали демонстрационные экзамены по стандартам чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia. Сотрудник СУЭНКО выступал экспертом в компетенции «Электромонтаж».

В ТИУ началась аттестация по программам высшего и среднего профессионального образования в формате демоэкзаменов по стандартам WorldSkillsRussia. Совместно с другими экспертами ведущий инженер СУЭНКО Юрий Калабин оценил знания и практические навыки студентов в компетенции «Электромонтаж».

Эксперты оценивали навыки работы с электрооборудованием: принципы безопасной работы с электроустановками, коммуникацию, способности в области монтажа и поиска неисправностей. По мнению Юрия Калабина, особенно хорошо участники справились с модулем «Программирование», где необходимо было создать программу управления реле.

«Демонстрационный экзамен — это идеальная площадка для погружения студентов в реальные условия работы. Теория всегда останется теорией. Только практика сделает энергетика востребованным профессионалом», считает Юрий Калабин.

Событие прошло в рамках соглашения между Тюменским индустриальным университетом, тюменскими ссузами и СУЭНКО. Участие СУЭНКО в экспертной комиссии помогает независимой оценке качества подготовки будущих энергетиков.

#Новости#СУЭНКО#Юлия Николаева#Общество
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