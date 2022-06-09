СУЭНКО оценила студентов по стандартам WorldSkills

Эксперты оценивали навыки работы с электрооборудованием: принципы безопасной работы с электроустановками, коммуникацию, способности в области монтажа и поиска неисправностей. По мнению Юрия Калабина, особенно хорошо участники справились с модулем «Программирование», где необходимо было создать программу управления реле.