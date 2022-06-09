Сбербанк в Тюмени выдал первую IT-ипотеку

Ставка по программе «Ипотека для IT» в Сбербанке составляет от 4,7 % годовых при электронной регистрации сделки. Взять ипотеку по льготной ставке могут работники отрасли в возрасте от 22 до 44 лет включительно. У них должен быть заключен трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами. Со списком аккредитованных компаний можно ознакомиться на портале Госуслуг.