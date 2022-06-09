Сбербанк в Тюмени выдал первую IT-ипотеку

Всего с момента запуска программы заявки на получение такого кредита направили порядка 40 IT-специалистов, желающих приобрести недвижимость в Тюменской области.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Ставка по новой программе для IT-специалистов — одна из самых низких на рынке. Уверен, благодаря льготной ипотеке жилищные условия смогут улучшить многие тюменские сотрудники технологической отрасли, а сама сфера деятельности станет еще более привлекательной для молодых специалистов».
Ставка по программе «Ипотека для IT» в Сбербанке составляет от 4,7 % годовых при электронной регистрации сделки. Взять ипотеку по льготной ставке могут работники отрасли в возрасте от 22 до 44 лет включительно. У них должен быть заключен трудовой договор с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и не менее одного квартала пользуется налоговыми льготами. Со списком аккредитованных компаний можно ознакомиться на портале Госуслуг.
Максимальная сумма льготной ипотеки - 18 млн рублей для приобретения жилья на территории региона с населением более 1 млн человек и 9 млн рублей — в остальных регионах РФ. Первоначальный взнос от 15%
С учетом НДФЛ доход специалиста за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тыс. рублей, если его место работы зарегистрировано в регионе с численностью от 1 млн человек, и не менее 100 тыс. для сотрудников компаний, расположенных в субъектах с меньшим количеством жителей.