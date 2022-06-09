«Россети Тюмень» подключат к электросетям объекты тюменского аэропорта «Рощино»

На эти цели компания направит 66,4 млн рублей.
Ангарный комплекс расположится на территории площадью около 18 тысяч квадратных метров. Для подключения объектов обслуживания воздушных судов к электрическим сетям энергетики построят две кабельные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью порядка 14 км.
Подземная энергоинфраструктура будет проложена в том числе с применением метода горизонтального направленного бурения. Также «Россети Тюмень» установят два интеллектуальных устройства для управления режимами работы электрической сети – реклоузера, выполняющих в том числе функции учета количества и качества потребленной электроэнергии.
Оснащенные средствами телеуправления, телесигнализации и телеизмерения устройства будут в режиме реального времени передавать данные о состоянии электросети в диспетчерский пункт филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети.
«Россети Тюмень» уже объявили конкурс по поиску подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские, землеустроительные, строительно-монтажные, земельно-кадастровые и пуско-наладочные работы. По плану, весь комплекс мероприятий будет завершен в 2022 году.
Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия региона. Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.
Напомним, что ранее «Россети Тюмень» уже взяли на себя обязательства по обслуживанию и ремонту энергообъектов «Аэронавигации Западной Сибири» и международного аэропорта Когалым в Югре.