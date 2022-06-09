«Россети Тюмень» подключат к электросетям объекты тюменского аэропорта «Рощино»

Подземная энергоинфраструктура будет проложена в том числе с применением метода горизонтального направленного бурения. Также «Россети Тюмень» установят два интеллектуальных устройства для управления режимами работы электрической сети – реклоузера, выполняющих в том числе функции учета количества и качества потребленной электроэнергии.