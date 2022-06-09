nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Россети Тюмень» подключат к электросетям объекты тюменского аэропорта «Рощино»

9 июня 11:48
Фото: Википедия
«Россети Тюмень» обеспечат электроэнергией новый ангарный комплекс для техобслуживания воздушных судов на территории международного аэропорта «Рощино» в Тюмени. Для выдачи 1,5 МВт мощности энергетики построят две линии электропередачи и установят интеллектуальное энергооборудование.

На эти цели компания направит 66,4 млн рублей.

Ангарный комплекс расположится на территории площадью около 18 тысяч квадратных метров. Для подключения объектов обслуживания воздушных судов к электрическим сетям энергетики построят две кабельные линии электропередачи 10 кВ общей протяженностью порядка 14 км.

Подземная энергоинфраструктура будет проложена в том числе с применением метода горизонтального направленного бурения. Также «Россети Тюмень» установят два интеллектуальных устройства для управления режимами работы электрической сети – реклоузера, выполняющих в том числе функции учета количества и качества потребленной электроэнергии.

Оснащенные средствами телеуправления, телесигнализации и телеизмерения устройства будут в режиме реального времени передавать данные о состоянии электросети в диспетчерский пункт филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети.

«Россети Тюмень» уже объявили конкурс по поиску подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские, землеустроительные, строительно-монтажные, земельно-кадастровые и пуско-наладочные работы. По плану, весь комплекс мероприятий будет завершен в 2022 году.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующего электросетевого предприятия региона. Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Напомним, что ранее «Россети Тюмень» уже взяли на себя обязательства по обслуживанию и ремонту энергообъектов «Аэронавигации Западной Сибири» и международного аэропорта Когалым в Югре.

#Новости#Олеся Рындо#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25