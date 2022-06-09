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Пасмурную погоду и похолодание ожидают в четверг в Тюмени

9 июня 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 9 июня синоптики ожидают пасмурную погоду и похолодание, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём составит + 16 градусов, скорость южного ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Влажность около 70%, атмосферное давление ниже нормы. Существенных осадков не ожидается.

В пятницу синоптики ждут дожди, они могут продолжаться весь день. Выпадет около 2 мм осадков. Температура воздуха не поднимется выше + 16 градусов, скорость ветра 1-3 метра в секунду.

Большая часть облаков рассеется в субботу вечером, при этом в первой половине дня ожидается дождь. В Тюмени потеплеет до + 18 градусов, скорость ветра 2-4 метра в секунду. Влажность около 80%.

Пасмурная погода сохранится и к концу недели, существенного потепления не ожидается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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