Пасмурную погоду и похолодание ожидают в четверг в Тюмени

Температура воздуха днём составит + 16 градусов, скорость южного ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Влажность около 70%, атмосферное давление ниже нормы. Существенных осадков не ожидается.
В пятницу синоптики ждут дожди, они могут продолжаться весь день. Выпадет около 2 мм осадков. Температура воздуха не поднимется выше + 16 градусов, скорость ветра 1-3 метра в секунду.
Большая часть облаков рассеется в субботу вечером, при этом в первой половине дня ожидается дождь. В Тюмени потеплеет до + 18 градусов, скорость ветра 2-4 метра в секунду. Влажность около 80%.
Пасмурная погода сохранится и к концу недели, существенного потепления не ожидается.