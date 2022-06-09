На тюменских дорогах всплеск ДТП

Также аварии зарегистрированы на улице Николая Чаплина, Червишевском тракте, Монтажнииков, Севастопольской, Пржевальского, Энергетиков, на автодороге в районе Гилевской рощи.
По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время в областной столице зарегистрированы пробки в 4 балла. Традиционно заторы наблюдаются в местах ДТП и на Червишевском тракте, где идет ремонт развязки. Здесь со 2 июня наблюдается пробка от улицы Тимирязева до школы № 69. Также в связи с ремонтными дорогами большая пробка, от Червишевского тракта до улицы Федорова, зарегистрирована на улице Федюнинского.
Ранее «Наш Город» писал, что во вторник, 7 июня, из-за аварийного отключения в центре Тюмени светофоров, километровые заторы образовались на улицах Мориса Тореза, Герцена, Советской, 50 лет ВЛКСМ, Максима Горького и Запольной.