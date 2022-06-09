На тюменских дорогах всплеск ДТП

По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время в областной столице зарегистрированы пробки в 4 балла. Традиционно заторы наблюдаются в местах ДТП и на Червишевском тракте, где идет ремонт развязки. Здесь со 2 июня наблюдается пробка от улицы Тимирязева до школы № 69. Также в связи с ремонтными дорогами большая пробка, от Червишевского тракта до улицы Федорова, зарегистрирована на улице Федюнинского.