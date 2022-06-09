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На тюменских дорогах всплеск ДТП

9 июня 05:12
Фото: «НашГород»
Авария с участием маршрутного такси и автомобиля Fiat произошла сегодня утром в Тюмени в районе улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Кто виновник дорожно-транспортного происшествия — пока не ясно. По предварительным данным пострадавших нет, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.

Также аварии зарегистрированы на улице Николая Чаплина, Червишевском тракте, Монтажнииков, Севастопольской, Пржевальского, Энергетиков, на автодороге в районе Гилевской рощи.

По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время в областной столице зарегистрированы пробки в 4 балла. Традиционно заторы наблюдаются в местах ДТП и на Червишевском тракте, где идет ремонт развязки. Здесь со 2 июня наблюдается пробка от улицы Тимирязева до школы № 69. Также в связи с ремонтными дорогами большая пробка, от Червишевского тракта до улицы Федорова, зарегистрирована на улице Федюнинского.

Ранее «Наш Город» писал, что во вторник, 7 июня, из-за аварийного отключения в центре Тюмени светофоров, километровые заторы образовались на улицах Мориса Тореза, Герцена, Советской, 50 лет ВЛКСМ, Максима Горького и Запольной.

#Новости#Дорожные пробки#ДТП#Пробки#Валентина Бурнашева#Общество
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