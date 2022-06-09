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На ремонт тюменских дорог потратят 700 млн, интерес к частным домам, продажа алкоголя

9 июня 18:48
Фото: 1Mi
За лето и осень в Тюменской области планируют отремонтировать около 36 км дорог. На эти работы выделены более 700 млн рублей.
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Тюмень

На ремонт тюменских дорог этим летом потратят более 700 млн рублей

В течение лета и осени будут проведены ремонтные работы на 8-и участках автомобильных дорог. В надлежащий вид приведут около 36 км дорожного покрытия. Об этом рассказали «Нашему городу» в ГУС ТО.

На эти цели направлено более 705 млн рублей. При этом, 231 млн рублей выделили из регионального бюджета, а 474 млн рублей получены в результате сделки Тюменской области с «Росавтодором».

Стоит отметить, что подрядчиков для выполнения работ уже нашли, с ними заключили контракты. Планируется, что ремонт дорог будет закончен до 15 октября текущего года.

Из-за праздника в Тюмени не будут продавать алкоголь

По информации администрации Тюмени, в торговых точках областной столицы 12 июня будет запрещена продажа алкогольной продукции. В воскресенье отмечается День России.

Тюменцы все еще смогут выпить в ресторанах и других заведениях общественного питания. Там разрешено продавать алкоголь.

Стоит отметить, что в июне есть еще одна дата, в которую тюменцы не смогут приобрести алкогольную продукцию в магазинах — 25 числа. Запрет будет также действовать 30 июля и 1 сентября.

Ранее продажа алкоголя была ограничена 16 мая, когда для выпускников школ организовывали последний звонок.

Тюменцы чаще стали интересоваться загородной недвижимостью

По данным компании «Этажи», жители областной столицы все чаще обращают внимание на недвижимость за чертой города и частные дома. Такой интерес обусловлен высокой стоимостью квартир в новостройках.

Сейчас около 40% покупателей желают приобрести индивидуальное жилье. Также отмечается рост интереса к вторичке.

Несмотря на то, что интерес к загородной недвижимости растет, цены на дачи снижаются.

В компании отметили, что за последние пару месяцев отмечается уменьшение доли сделок по ипотеке.

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