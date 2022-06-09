На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 года

Билайн на постоянной основе проводит опросы среди населения РФ с помощью своего собственного исследовательского сервиса «Мобильные опросы». В апреле также был проведен всероссийский банковский мониторинг, который позволил выявить основные тенденции в финансовом секторе, а также сделать достаточно интересные прогнозы на будущее.