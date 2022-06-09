Литвиненко объяснил плюсы перехода РФ на мобилизационную модель экономики

Как пишет rg.ru со ссылкой на мнение, озвученное ректором университета, правительству нужно создать прозрачные нормативы и требования, и они должны быть выгодны всем участникам рынка — и государству, и бизнесу. И необходимо организовать надлежащий надзор за тем, чтобы их исполняли. Но вводить такую практику необходимо включая рыночные механизмы регулирования — государство не должно становиться участником самого производства. Таким образом, использование сырьевых и интеллектуальных ресурсов при противостоянии внешним угрозам окажется максимально эффективным.
Ректор напоминает, что в настоящий момент основные государства с землей, богатой ресурсами, получают не более 20 процентов от реальной стоимости их ископаемых. Все остальное получают импортеры, перерабатывающие ископаемые в высокоприбыльную продукцию, которая приходит к конечному потребителю. То есть распределяются доходы не в пользу населения стран, являющихся поставщиками минерального сырья на глобальные рынки. Это касается и жителей России.
Ректор считает миссией именно государства появление полноценной цепочки добавленной стоимости. Когда за счет полного технологического цикла не только добывается сырье, но и производятся потребительские товары из этого сырья. Для решения этой задачи должны появиться инструменты, за счет которых можно будет быстро создавать профильные производства. Предприниматели должны быть замотивированы заниматься нефтегазохимией и заметно повышать эффективность потребления ресурсов. Она сегодня является очень низкой.
«В основе новой экономики должна лежать именно энергоресурсосберегающая стратегия, которая позволит в течение ближайших двух-трех лет повысить ВВП минимум в два раза», — поясняет свои мысли Литвиненко.
Он напомнил о том, что Россия смогла справиться с постоянным экономическим кризисом 90-х годов именно с за счет «антилиберального» решения, которое принял президент РФ Владимир Путин. Он незначительно повысил уровень госрегулирования в нефтегазовой и горнодобывающей отраслях. Это хорошо показывает, насколько может быть эффективен такой путь.
Как считает Литвиненко, переход экономики на мобилизационный путь даст возможность России наконец-то профессионально воспроизводить минерально-сырьевую базу. В этом случае наша страна справится со всеми современными вызовами и сумеет сохранить свою государственность и цивилизационную идентичность. А еще будет заложена основа, позволяющая устойчиво развиваться нескольким будущим поколениям.