Литвиненко объяснил плюсы перехода РФ на мобилизационную модель экономики

Как пишет rg.ru со ссылкой на мнение, озвученное ректором университета, правительству нужно создать прозрачные нормативы и требования, и они должны быть выгодны всем участникам рынка — и государству, и бизнесу. И необходимо организовать надлежащий надзор за тем, чтобы их исполняли. Но вводить такую практику необходимо включая рыночные механизмы регулирования — государство не должно становиться участником самого производства. Таким образом, использование сырьевых и интеллектуальных ресурсов при противостоянии внешним угрозам окажется максимально эффективным.