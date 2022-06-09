Летние тренды Тюмени: спорт, салат и самокат

Поддерживают спортивную форму жители региона и за счет активного отдыха на свежем воздухе. Согласно статистике МегаФона в Тюмени значительно вырос спрос на самокаты – на 40% по сравнению с прошлым годом. Причем эта тенденция касается как сегмента аренды, так и покупки. Однако если популярность проката начала кратно увеличиваться еще в феврале, то на приобретение экологичного транспорта жители региона стали решаться только в марте.