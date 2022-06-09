Гости ПМЭФ из зарубежных стран не будут подвергаться эпидемиологическому контролю

Советник российского президента, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков заявил, что за несколько дней до старта мероприятия свое участие подтвердили представители 127 стран и территорий, в том числе спикеры из Соединенного Королевства, КНР, Франции, Италии, ФРГ, Нидерландов. Такое количество участников показывает, что площадка форума до сих пор остается востребованной, даже в нынешней неоднозначной геополитической ситуации. Как сообщает vostokmedia.com, со своей стороны Кобяков выразил надежду, что упрощение санитарно-эпидемиологических правил поддержит у иностранцев желание посетить ПМЭФ-2022.
В середине весны РФ возобновила авиасообщение с 52 государствами, включая КНР, Израиль, Индию, Сербию и Южно-Африканскую Республику. Кроме того, вновь начали ходить поезда между Россией и Казахстаном, Россией и Монголией. Месяц спустя также было отменено ограничение на пересечение сухопутной границы с Грузией.
В планах России — восстановление железнодорожного сообщения между Ташкентом и Самарой, а также Волгоградом с 14 июня. Поезда по данным направлениям будут курсировать еженедельно. Таким образом, ограничения на въезд из Узбекистана в Россию по железной дороге также отменяются. Начиная с марта, РФ поэтапно снимает коронавирусные ограничения на сообщение между странами. Прежде всего это коснулось Белоруссии и Казахстана.
Информационным партнером Петербургского международного экономического форума — 2022, который в этом году будет проходить с 15 до 18 июня, является холдинг 1MI.