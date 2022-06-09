Гости ПМЭФ из зарубежных стран не будут подвергаться эпидемиологическому контролю

Советник российского президента, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2022 Антон Кобяков заявил, что за несколько дней до старта мероприятия свое участие подтвердили представители 127 стран и территорий, в том числе спикеры из Соединенного Королевства, КНР, Франции, Италии, ФРГ, Нидерландов. Такое количество участников показывает, что площадка форума до сих пор остается востребованной, даже в нынешней неоднозначной геополитической ситуации. Как сообщает vostokmedia.com, со своей стороны Кобяков выразил надежду, что упрощение санитарно-эпидемиологических правил поддержит у иностранцев желание посетить ПМЭФ-2022.