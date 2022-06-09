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Депутаты Тюменской области отменят закон о снятии губернатора жителями

9 июня 04:26
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Депутаты Тюменской областной думы инициировали признать утратившим силу закон об отзыве губернатора. Это обусловлено принятием Федерального закона от 21.12.2021 No 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Закон «Об отзыве губернатора» был принят в Тюменской области в декабре 2012 года, тогда же когда были приняты нормы о прямых выборах главы региона.

В нем было указано, что основанием для отзыва могут являться нарушение губернатором области законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Тюменской области, факт совершения которого установлен Тюменским областным судом и неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение своих обязанностей, установленное судом.

Инициировать отзыв, согласно закону, могли политические партии, их областные отделения, иные общественные объединения, а также избиратели в количестве не менее 100 человек, проживающих в Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области необходимо было собрать подписи избирателей в количестве одной четверти от числа избирателей, зарегистрированных на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Процедура отзыва могла считаться успешной, если за нее проголосовали не менее 50% избирателей региона.

В новом ФЗ прописано, что отзыв губернатора теперь могут инициировать президент России или законодательный орган региона. Также досрочно полномочия главы региона могут быть прекращены в случае его смерти, отставки по собственному желанию, признанию судом недееспособным, выезда за пределы страны на постоянное место жительство.

Пункт прекращении полномочий губернатора по инициативе жителей региона в No 414-ФЗ упразднен. Но справедливости ради, стоит заметить, что за 10 лет существования им не воспользовались ни разу ни в одном регионе России.

#Новости#Губернатор#Тюменская областная Дума#Валентина Бурнашева#Политика
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