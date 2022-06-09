Депутаты Тюменской области отменят закон о снятии губернатора жителями

Закон «Об отзыве губернатора» был принят в Тюменской области в декабре 2012 года, тогда же когда были приняты нормы о прямых выборах главы региона.
В нем было указано, что основанием для отзыва могут являться нарушение губернатором области законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Тюменской области, факт совершения которого установлен Тюменским областным судом и неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение своих обязанностей, установленное судом.
Инициировать отзыв, согласно закону, могли политические партии, их областные отделения, иные общественные объединения, а также избиратели в количестве не менее 100 человек, проживающих в Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву Губернатора области необходимо было собрать подписи избирателей в количестве одной четверти от числа избирателей, зарегистрированных на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Процедура отзыва могла считаться успешной, если за нее проголосовали не менее 50% избирателей региона.
В новом ФЗ прописано, что отзыв губернатора теперь могут инициировать президент России или законодательный орган региона. Также досрочно полномочия главы региона могут быть прекращены в случае его смерти, отставки по собственному желанию, признанию судом недееспособным, выезда за пределы страны на постоянное место жительство.
Пункт прекращении полномочий губернатора по инициативе жителей региона в No 414-ФЗ упразднен. Но справедливости ради, стоит заметить, что за 10 лет существования им не воспользовались ни разу ни в одном регионе России.