Депутаты Тюменской области отменят закон о снятии губернатора жителями

В новом ФЗ прописано, что отзыв губернатора теперь могут инициировать президент России или законодательный орган региона. Также досрочно полномочия главы региона могут быть прекращены в случае его смерти, отставки по собственному желанию, признанию судом недееспособным, выезда за пределы страны на постоянное место жительство.