Администрация Тюмени будет наблюдать за детсадами и школами

Комитет по информатизации города Тюмени заказал оказание телекоммуникационных услуг — исполнителю необходимо будет передавать видеоизображения с камер видеонаблюдения в Тюмени. Полученные записи, согласно документам, нужны городской администрации.
«Видеопотоки со средств видеонаблюдения будут переданы в информационную систему „Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области“», — отметили в документации.
Исполнителю необходимо будет подключить каналы передачи данных к маршрутизатору центра обработки данных в администрации областной столицы. Видеоизображение будет иметь вид кодированного видеосигнала.
В приложениях к закупке есть список адресов, где установлены нужные камеры. В списке 166 адресов, на каждом из них располагается 1-4 камеры видеонаблюдения. Они установлены около детских садов и школ.
Обозначены также и сроки. Начало оказания услуг запланировано на 1 июля 2022 года, а окончание — на 31 декабря 2024 года. На эти цели будет потрачено чуть меньше 50 миллионов рублей.