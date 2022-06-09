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Администрация Тюмени будет наблюдать за детсадами и школами

9 июня 13:39
Фото: 1Mi
На портале Госзакупок опубликовали аукцион, касающийся видеокамер в Тюмени. Исполнителю нужно будет передавать изображение с камер для нужд администрации города. Видеокамеры расположены около детских садов и школ.

Комитет по информатизации города Тюмени заказал оказание телекоммуникационных услуг — исполнителю необходимо будет передавать видеоизображения с камер видеонаблюдения в Тюмени. Полученные записи, согласно документам, нужны городской администрации.

«Видеопотоки со средств видеонаблюдения будут переданы в информационную систему „Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области“», — отметили в документации.

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Исполнителю необходимо будет подключить каналы передачи данных к маршрутизатору центра обработки данных в администрации областной столицы. Видеоизображение будет иметь вид кодированного видеосигнала.

В приложениях к закупке есть список адресов, где установлены нужные камеры. В списке 166 адресов, на каждом из них располагается 1-4 камеры видеонаблюдения. Они установлены около детских садов и школ.

Обозначены также и сроки. Начало оказания услуг запланировано на 1 июля 2022 года, а окончание — на 31 декабря 2024 года. На эти цели будет потрачено чуть меньше 50 миллионов рублей.

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#Аналитика#Администрация г.Тюмени#Школы#Камеры видеонаблюдения#Детские сады#Тюмень#Анна Доронина
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