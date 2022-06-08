Ямальских ученых будут поощрять за научные работы по теме вечной мерзлоты

У России большие планы по освоению арктических пространств, и особое внимание необходимо уделить просчитыванию рисков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ. Стабильное экономическое развитие Арктики и сохранение ее природы невозможно без мониторинга таяния вечной мерзлоты, которое может одинаково негативно отразиться и на экосистемах, и на объектах инфраструктуры, и на прилегающих территориях.На региональном уровне уже простимулирована работа по изучению и мониторингу вечной мерзлоты. Так, глава Ямала Дмитрий Артюхов учредил гранты для ученых, занятых этой непростой темой. Премии губернатора смогут получить с 2023 года кандидаты и доктора наук по направлению «мерзлотоведение».