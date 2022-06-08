Ямальских ученых будут поощрять за научные работы по теме вечной мерзлоты

Освоение огромных и богатых природными ресурсами территорий Арктики — это часть стратегии экономического развития России. И одной из сложностей, с которыми приходится сталкиваться при развитии арктических регионов, является таяние вечной мерзлоты.
В первую очередь оно грозит усилением парникового эффекта, поскольку из-за повышения температуры высвобождаются прежде запертые во льдах углерод и метан, которые затем попадают в атмосферу. Не менее важная проблема − изменение свойств грунта, которое может привести к разрушению инфраструктуры.
У России большие планы по освоению арктических пространств, и особое внимание необходимо уделить просчитыванию рисков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Арктической зоны РФ. Стабильное экономическое развитие Арктики и сохранение ее природы невозможно без мониторинга таяния вечной мерзлоты, которое может одинаково негативно отразиться и на экосистемах, и на объектах инфраструктуры, и на прилегающих территориях.На региональном уровне уже простимулирована работа по изучению и мониторингу вечной мерзлоты. Так, глава Ямала Дмитрий Артюхов учредил гранты для ученых, занятых этой непростой темой. Премии губернатора смогут получить с 2023 года кандидаты и доктора наук по направлению «мерзлотоведение».
По словам главы ЯНАО, в последние годы практически нет профильных научных работ, и чтобы простимулировать ученых, было решено учредить гранты за проведение актуальных научных исследований.
«Осенью на Ямале проходила конференция по вечной мерзлоте, на которую приезжали ведущие специалисты. Там мы договорились учредить специальные стимулирующие выплаты за написание кандидатских и докторских работ по мерзлоте, которые будут иметь практическое значение для нашего региона»,рассказал Дмитрий Артюхов.
Работа по изучению вечной мерзлоты на Ямале ведется и по другим направлениями. Так, три года назад здесь была запущена система мониторинга за изменениями вечной мерзлоты под зданиями капитального строительства. А в 2021 году в ЯНАО появилась первая в России Лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности. Одна из задач, которые стоят перед лабораторией — предупреждение критических ситуаций, связанных с деградацией вечной мерзлоты.
В эффективном мониторинге, с помощью которого можно будет учитывать динамику изменения свойств грунта при строительстве, нуждаются и крупные компании вроде «Норникеля» и «Газпрома». По оценкам Morgan Stanley на территориях, покрытых вечной мерзлотой, добываются около 90% алмазов и газа, и 100% палладия.