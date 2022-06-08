ВТБ Мобайл запустил продажу SIM-карт в отделениях банка в Тюменской области

Подключиться к ВТБ Мобайл могут все жители Тюменской области, независимо от того, являются ли они клиентами банка. На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Для этого необходимо оформить заявку в офисе банка и получить SIM-карту, на которую будет перенесен текущий номер.
Абоненты могут подобрать удобный тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов. Наиболее востребован тарифный план «Оптимальный» — 30 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и Гбайты переносятся на следующий месяц.
Клиентам ВТБ с SIM-картой ВТБ Мобайл доступны дополнительные преимущества: бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».
«ВТБ предоставляет не только классические банковские услуги, но и другие цифровые продукты для повседневных задач. Отличный пример – это ВТБ Мобайл, который уже зарекомендовал себя в нескольких российских регионах и теперь пришел в Тюменскую область. Уверен, что предложения мобильного оператора будут интересны многим тюменцам. Клиенты банка оценят удобство одновременного использования разных услуг нашей группы – например, приложением ВТБ Онлайн можно пользоваться даже в роуминге и при нулевом балансе счета ВТБ Мобайл», − отметил Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.
«Абоненты ВТБ Мобайл могут выбрать только нужные для себя услуги без каких-либо скрытых подписок и непредвиденных списаний. Качественная связь, прозрачность тарифов и блокировка спам-звонков обеспечивают интерес клиентов из разных регионов России, сейчас их число уже превысило 300 тысяч. Мы рады, что теперь к ним присоединятся и жители Тюменской области, и готовы предоставить отличный сервис и внимательную поддержку», — отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.
ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. В 2021-2022 г. оператор стал доступен жителям еще двенадцати российских регионов. Адреса отделений, где можно оформить SIM-карту оператора, а также подробная информация по тарифам и условиям — на сайте vtbmobile.ru.