ВТБ Мобайл запустил продажу SIM-карт в отделениях банка в Тюменской области

«ВТБ предоставляет не только классические банковские услуги, но и другие цифровые продукты для повседневных задач. Отличный пример – это ВТБ Мобайл, который уже зарекомендовал себя в нескольких российских регионах и теперь пришел в Тюменскую область. Уверен, что предложения мобильного оператора будут интересны многим тюменцам. Клиенты банка оценят удобство одновременного использования разных услуг нашей группы – например, приложением ВТБ Онлайн можно пользоваться даже в роуминге и при нулевом балансе счета ВТБ Мобайл», − отметил Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области.