В Тюменской области растет интерес к санаторно-курортному отдыху

В Тюменской области растет число туристов. По итогам весенних месяцев интерес к отдыху в санаториях региона увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это произошло, в том числе, благодаря работе программы туристического кешбэка.

Сюжет Тюмень