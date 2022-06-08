В Тюменской области растет интерес к санаторно-курортному отдыху

В среднем по Уральскому федеральному округу было реализовано в 1,5 раза больше туров, чем в 2021 году. Рост продаж путевок в Челябинской области составил 63%, Свердловской — 53%, Курганской — 51%.
По данным Ростуризма, в целом по стране по программе туристического кэшбэка путевки на сумму 44 миллиарда рублей в санатории России приобрели 2,4 миллиона жителей страны. 8,4 миллиарда были возвращены отдыхающим в виде кэшбэка.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский санаторий «Siberia resort & spa» в минувшем году получил более 100 миллионов рублей чистой прибыли. Размер выручки от продаж путевок достиг 1,3 млрд рублей. По итогам Всероссийского форума «Здравница-2022» тюменскую здравницу признали лучшей среди санаториев 27 регионов России.