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В Тюменской области растет интерес к санаторно-курортному отдыху

8 июня 04:20
Фото: Информационный центр Правительства ТО
В Тюменской области растет число туристов. По итогам весенних месяцев интерес к отдыху в санаториях региона увеличился на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это произошло, в том числе, благодаря работе программы туристического кешбэка.
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Тюмень

В среднем по Уральскому федеральному округу было реализовано в 1,5 раза больше туров, чем в 2021 году. Рост продаж путевок в Челябинской области составил 63%, Свердловской — 53%, Курганской — 51%.

По данным Ростуризма, в целом по стране по программе туристического кэшбэка путевки на сумму 44 миллиарда рублей в санатории России приобрели 2,4 миллиона жителей страны. 8,4 миллиарда были возвращены отдыхающим в виде кэшбэка.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский санаторий «Siberia resort & spa» в минувшем году получил более 100 миллионов рублей чистой прибыли. Размер выручки от продаж путевок достиг 1,3 млрд рублей. По итогам Всероссийского форума «Здравница-2022» тюменскую здравницу признали лучшей среди санаториев 27 регионов России.

#Новости#Тюмень#Туристы#Валентина Бурнашева#Экономика
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