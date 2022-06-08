В Тюмени впервые за три года зарегистрирован случай заболевания свинкой

Также в 2021 году 7 детей заболели коклюшем. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано 75 случаев коклюша, в 2019 — 152.
Также как и двумя годами ранее в регионе не выявлено ни одного случая заболевания менингитом, корью, краснухой, дифтерией, туляремией, полиомиелитом. В целом значительно снижен уровень заболеваемости по 47 инфекциям, в том числе на 25% — педикулезом и чесоткой, паразитарными инфекциями — на 23,8%.
На 19,6% по сравнению с 2019 снизился уровень заболевания туберкулезом, в том числе на 38% — среди детей.
В тоже время отмечен значительный рост числа заболевших COVID-19. По сравнению с 2020 годом он вырос в 2,7 раз — до 66 тысяч 873 случаев.