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В Тюмени впервые за три года зарегистрирован случай заболевания свинкой

8 июня 06:31
Фото: 1Mi
Один случай заболевания эпидемическим паротитом (свинкой) зарегистрирован в Тюменской области в минувшем году, впервые начиная с 2019 года. По данным управления Роспотребнадзора региона, инфекционная болезнь выявлена у одного из жителей Тюмени в возрасте 20-29 лет.

Также в 2021 году 7 детей заболели коклюшем. Для сравнения, в 2020 году было зарегистрировано 75 случаев коклюша, в 2019 — 152.

Также как и двумя годами ранее в регионе не выявлено ни одного случая заболевания менингитом, корью, краснухой, дифтерией, туляремией, полиомиелитом. В целом значительно снижен уровень заболеваемости по 47 инфекциям, в том числе на 25% — педикулезом и чесоткой, паразитарными инфекциями — на 23,8%.

На 19,6% по сравнению с 2019 снизился уровень заболевания туберкулезом, в том числе на 38% — среди детей.

В тоже время отмечен значительный рост числа заболевших COVID-19. По сравнению с 2020 годом он вырос в 2,7 раз — до 66 тысяч 873 случаев.

#Новости#Роспотребнадзор#Заболевания#Валентина Бурнашева#Общество
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