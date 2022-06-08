В Тюмени впервые за три года зарегистрирован случай заболевания свинкой

Также как и двумя годами ранее в регионе не выявлено ни одного случая заболевания менингитом, корью, краснухой, дифтерией, туляремией, полиомиелитом. В целом значительно снижен уровень заболеваемости по 47 инфекциям, в том числе на 25% — педикулезом и чесоткой, паразитарными инфекциями — на 23,8%.