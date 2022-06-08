В Тюмени продается компания туристического бизнеса

Бизнес организации строится на экскурсиях по Тюмени и Тюменской области. Имеется группа в ВК, где публикуются фотоотчёты о работе.
«Я выставляю на продажу «ТурКонтору», компанию, занимающуюся экскурсионной деятельностью на юге Тюменской области. У бренда интересное прошлое и большой потенциал в будущем. Вы можете ознакомиться с компанией»отмечается в сообщении.
Стоимость экскурсии в пределах Тюмени от 550 до 850 рублей. Всем желающим покажут историческую часть города и ипподром. В Тобольске цена составляет до 3 000 рублей.
Всех заинтересованных в покупке бизнеса просят звонить по телефону 8(961)201-84-96.