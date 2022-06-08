В Тюмени продается компания туристического бизнеса

«Я выставляю на продажу «ТурКонтору», компанию, занимающуюся экскурсионной деятельностью на юге Тюменской области. У бренда интересное прошлое и большой потенциал в будущем. Вы можете ознакомиться с компанией»отмечается в сообщении.