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В Тюмени продается компания туристического бизнеса

8 июня 12:44
Фото: Вконтакте
В Тюмени владелица компании «ТурКонтора» решила выставить свой бизнес на продажу. Сообщение появилось на её странице в ВК, Наталья Алиева отмечает, что продажа происходит по личным причинам.

Бизнес организации строится на экскурсиях по Тюмени и Тюменской области. Имеется группа в ВК, где публикуются фотоотчёты о работе.

«Я выставляю на продажу «ТурКонтору», компанию, занимающуюся экскурсионной деятельностью на юге Тюменской области. У бренда интересное прошлое и большой потенциал в будущем. Вы можете ознакомиться с компанией»отмечается в сообщении.

Стоимость экскурсии в пределах Тюмени от 550 до 850 рублей. Всем желающим покажут историческую часть города и ипподром. В Тобольске цена составляет до 3 000 рублей.

Всех заинтересованных в покупке бизнеса просят звонить по телефону 8(961)201-84-96.

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