В Тюмени открылась «Школа чемпионов» для обучения детей в гандбол

В прошлом году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Юлия закончила Школу социального предпринимательства тюменского Инвестагентства. Специалисты помогли тренеру составить бизнес-план и посчитать стоимость проекта. В результате, теперь в ЖК «Айвазовский» появился спортзал с летней площадкой.
Заниматься здесь можно в любое время года, когда холодно в здании, когда тепло на улице.Более подробную информацию о работе «Школы чемпионов» можно узнать в аккаунтах областной Федерации гандбола.
«Запрос социальных предпринимателей трансформируется — на первый план выходит получение инструментов для качественной реализации своих идей. Школа социального предпринимательства как раз предлагает такие инструменты. Участники проекта учатся формировать бизнес-модель своего проекта с устойчивой финансовой основой», отмечает руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестагентства Загваздина Лилия.
Информацию по обучению в Школе социального предпринимательства можно получить по телефону +7 (34-52) 49-99-44, доб. 242. Напомним, школа социального предпринимательства работает в Тюменской области уже около пяти лет. За это время в проекте обучилось 437 человек, из них 25% продолжают реализовывать свои проекты.
На территории Тюменской области успешно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта и региональной программы сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.