В Тюмени открылась «Школа чемпионов» для обучения детей в гандбол

Информацию по обучению в Школе социального предпринимательства можно получить по телефону +7 (34-52) 49-99-44, доб. 242. Напомним, школа социального предпринимательства работает в Тюменской области уже около пяти лет. За это время в проекте обучилось 437 человек, из них 25% продолжают реализовывать свои проекты.