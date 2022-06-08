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В Тюмени открылась «Школа чемпионов» для обучения детей в гандбол

8 июня 13:04
Фото: сайт правительства Тюменской области
Не так давно, по инициативе главного энтузиаста гандбола региона Юлии Румянцевой, в Тюмени открылась «Школа чемпионов». Автор проекта тренирует детей в детско-юношеском центре и возглавляет федерацию гандбола региона, сообщает департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Юлия закончила Школу социального предпринимательства тюменского Инвестагентства. Специалисты помогли тренеру составить бизнес-план и посчитать стоимость проекта. В результате, теперь в ЖК «Айвазовский» появился спортзал с летней площадкой.

Заниматься здесь можно в любое время года, когда холодно в здании, когда тепло на улице.Более подробную информацию о работе «Школы чемпионов» можно узнать в аккаунтах областной Федерации гандбола.

«Запрос социальных предпринимателей трансформируется — на первый план выходит получение инструментов для качественной реализации своих идей. Школа социального предпринимательства как раз предлагает такие инструменты. Участники проекта учатся формировать бизнес-модель своего проекта с устойчивой финансовой основой», отмечает руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестагентства Загваздина Лилия.

Информацию по обучению в Школе социального предпринимательства можно получить по телефону +7 (34-52) 49-99-44, доб. 242. Напомним, школа социального предпринимательства работает в Тюменской области уже около пяти лет. За это время в проекте обучилось 437 человек, из них 25% продолжают реализовывать свои проекты.

На территории Тюменской области успешно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта и региональной программы сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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