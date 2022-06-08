В Тюмени на улице Максима Горького снесут 193 гаража на площади в 1 га

Большинство гаражей оформлены в собственность. Путём судебных экспертиз будет определена справедливая стоимость объектов недвижимости.
«Данный объект, который будет возведён в границах участка, он гармонично впишется в ту концепцию, которая сегодня прорабатывается и которая будет утверждена застройщиком»сообщил в телеинтервью изданию Андрей Киселёв.
Застройщик будет определён по средством открытых торгов. Ранее жители города высказали мнение, что на площадке появится очередная высотка (точечная застройка).