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В Тюмени на улице Максима Горького снесут 193 гаража на площади в 1 га

8 июня 13:40
Фото: Тюменское время
В интервью «Тюменскому времени» замгубернатора Тюменской области Андрей Киселёв сообщил подробности сноса гаражей на улице Максима Горького. В частности он отметил, что всего в рамках КРТ снесут 193 гаража на площади около 1 га.

Большинство гаражей оформлены в собственность. Путём судебных экспертиз будет определена справедливая стоимость объектов недвижимости.

«Данный объект, который будет возведён в границах участка, он гармонично впишется в ту концепцию, которая сегодня прорабатывается и которая будет утверждена застройщиком»сообщил в телеинтервью изданию Андрей Киселёв.

Застройщик будет определён по средством открытых торгов. Ранее жители города высказали мнение, что на площадке появится очередная высотка (точечная застройка).

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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