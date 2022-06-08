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В Тюмени на набережной неадекватный мужчина бежал за женщинами

8 июня 13:15
Фото: 1Mi
Преследованием закончилась прогулка тюменок 8 июня на набережной в районе Масловского взвоза, сообщается в паблике «ЧС Тюмень». За женщинами продолжительное время бежал неадекватный мужчина.

Человек напугал прохожих, которые просто вышли на небольшую прогулку.

«Внизу, в стороне от лестницы стоял неадекватный мужчина в синем костюме (или джинсовке) и орал на прохожих. Когда же мы спустились и прошли мимо него, то он что-то выкрикнул и пошёл за нами. Ну мы конечно повернулись, посмотрели что там... А он шёл за нами быстрым темпом. Мы испугались и стали идти быстрее, он тоже прибавил темпа и начал орать, чтобы мы остановились»сообщила тюменка в паблике.

В комментариях к записи горожане отмечают, что мужчина мог быть пьян или «словить чертей».

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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