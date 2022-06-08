В Тюмени на набережной неадекватный мужчина бежал за женщинами

«Внизу, в стороне от лестницы стоял неадекватный мужчина в синем костюме (или джинсовке) и орал на прохожих. Когда же мы спустились и прошли мимо него, то он что-то выкрикнул и пошёл за нами. Ну мы конечно повернулись, посмотрели что там... А он шёл за нами быстрым темпом. Мы испугались и стали идти быстрее, он тоже прибавил темпа и начал орать, чтобы мы остановились»сообщила тюменка в паблике.