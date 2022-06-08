В центре Тюмени восстановят 100-летнее здание мастерской Шитовых

Здание сдадут в эксплуатацию в конце 2023 года, его отреставрируют за счёт средств городского бюджета.
Дому около 113 лет, в 2019 году здесь случился пожар. Всё это время объект культурного наследия не могли восстановить, сложно было найти подрядчика.
«Дополнительно сообщаем, что ранее проектная документация на выполнение ремонтно-реставрационных работ разработана на условиях софинансирования путем предоставления средств из регионального бюджета в бюджет города Тюмени»отметили в ведомстве.
В 2021 году Святослав Шитов сообщил, что здание планируется отреставрировать за 49 млн рублей, а на эти деньги «можно построить 10 мастерских». В нынешних условиях подрядчик получит за работу 56 млн рублей.