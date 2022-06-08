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В центре Тюмени восстановят 100-летнее здание мастерской Шитовых

8 июня 10:33
Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.
В Тюмени нашли подрядную организацию, которая восстановит 100-летнее здание культурного наследия регионального значения «Дом Ф.З. Рубцовой», сообщает комитет по охране и использованию объектов культурного наследия. Это мастерская Шитовых, она расположена по улице Дзержинского, 34.

Здание сдадут в эксплуатацию в конце 2023 года, его отреставрируют за счёт средств городского бюджета.

Дому около 113 лет, в 2019 году здесь случился пожар. Всё это время объект культурного наследия не могли восстановить, сложно было найти подрядчика.

«Дополнительно сообщаем, что ранее проектная документация на выполнение ремонтно-реставрационных работ разработана на условиях софинансирования путем предоставления средств из регионального бюджета в бюджет города Тюмени»отметили в ведомстве.

В 2021 году Святослав Шитов сообщил, что здание планируется отреставрировать за 49 млн рублей, а на эти деньги «можно построить 10 мастерских». В нынешних условиях подрядчик получит за работу 56 млн рублей.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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