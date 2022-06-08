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В Тобольском районе вчера сгорело два дома

8 июня 09:38
Фото: vk.com/tobolskdetka
В 30 километрах от Тобольска, в селе Карачино загорелся деревянный дом по адресу улица Мира, 29. Вскоре из-за ветра огонь перескочил на соседний участок. На место происшествия стянулись сотрудники МЧС Тюменской области, муниципальной пожарной охраны и добровольной пожарной дружины.

Огонь сжег дотла оба дома и все хозяйственные постройки на участках. Общая площадь повреждения составила около 300 квадратных метров.

«Сообщение поступило о пожаре в доме № 29 на улице Мира, в селе Карачино. На месте работало 8 единиц техники и 16 спасателей. В их числе не только сотрудники МЧС Тюменской области, но и сотрудники муниципальной пожарной охраны и местной добровольной пожарной дружины»,сообщили «Нашему городу» в ГУ МЧС России по Тюменской области

В результате пожара никто не пострадал. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

А вчера мы писали о пожаре на Мысу, причиной которого стала не потушенная сигарета.

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#Новости#Алена Патрушева#Происшествия
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