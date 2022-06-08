В Тобольском районе вчера сгорело два дома

«Сообщение поступило о пожаре в доме № 29 на улице Мира, в селе Карачино. На месте работало 8 единиц техники и 16 спасателей. В их числе не только сотрудники МЧС Тюменской области, но и сотрудники муниципальной пожарной охраны и местной добровольной пожарной дружины»,сообщили «Нашему городу» в ГУ МЧС России по Тюменской области