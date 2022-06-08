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В Тобольске на отремонтированных дорогах появились ямы

8 июня 08:14
Фото: [ТТ] Типичный Тобольск! [official page]
Ямы на свежесделанном асфальтовом покрытии начали появляться в Тобольске. О провалах на дорогах сообщают жители 7 микрорайона города, улицы Ленина. Также дефекты имеются в дорожном полотне на парковках муниципалитета.

«Две недели назад сделали дорогу. Пора открывать путеводитель для туристов по городским ямам, с возможностью каждодневного обновления», — шутят горожане.

Между тем, администрация города отчитывается о проделанной работе в сфере строительства дорог. В минувшем году, по данным чиновников, в Тобольске отремонтировали порядка 16,5 километров автодорог, построили около 5 километров. В этом году выполнение работ по приведению в порядок дорожной сети продолжится. Запланированы обустройство тротуаров в микрорайонах, паркингов, проведение работ по капремонту дорожного покрытия.

#Новости#Дороги#Ремонт#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
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