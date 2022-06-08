В Тобольске на отремонтированных дорогах появились ямы

Между тем, администрация города отчитывается о проделанной работе в сфере строительства дорог. В минувшем году, по данным чиновников, в Тобольске отремонтировали порядка 16,5 километров автодорог, построили около 5 километров. В этом году выполнение работ по приведению в порядок дорожной сети продолжится. Запланированы обустройство тротуаров в микрорайонах, паркингов, проведение работ по капремонту дорожного покрытия.