В Свердловской области число бюджетных мест в вузах увеличилось почти до 20 000

Всего Минобрнауки сообщило о выделении 588 000 бюджетных мест. Больше всего абитуриентов ждут в инженерных, технических и IT вузах. На втором месте по популярности – медицинские специальности (53 000 мест), образование (75 000) и сфера АПК.
Эксперты подчёркивают, что сейчас вузы страны нуждаются в химиках, биологах, математиках. При этом отмечается, что большинство «высокобальников» уже не стремятся уехать на учёбу в Москву и Санкт-Петербург. Это связанно и с ростом цен, арендных платежей и доступностью вузов для студентов. На физическом факультете МГУ пока не подтвердили, что число бесплатных мест для студентов увеличится.
«Распределение бюджетных мест произойдет по регионам, поэтапно, в зависимости от потребностей, после согласования с мнением губернатора и стратегией развития региона. Минтруд также будет в этом участвовать и давать рекомендации по спросу на приоритетные специальности. Будет также происходить согласование с так называемыми «Центрами ответственности» - крупными корпорациями»отметила профессор Ирина Абанкина.
Стоит отметить, что Свердловская область получила всего около 20 000 бесплатных мест для абитуриентов. В ТОП-3 региональных вузов вошли: Уральский федеральный университет им. Ельцина (он получил дополнительно 1 760 мест); Воронежский государственный лесотехнический университет (+ 385); Севастопольский госуниверситет (+ 359).
По информации Минобрнауки, в 2022 году наибольшее число бюджетных мест пойдет на инженерные и технические специальности (в том числе, на информационные технологии). Мы решили прояснить в ведущих вузах страны, как обстоят дела с бюджетными местами по этим направлениям. В приемной комиссии МВТУ им. Баумана сообщили, что не владеют на сегодня такой информацией. Не предоставили на сегодня данных также в РУДН. На факультете прикладной математики и информатики (ВМК) МГУ нам пояснили, что число бюджетных мест традиционно и неизменно.
«На факультете ВМК много лет все идет по шаблону. 340 бюджетных мест на программу бакалавриата, 300 бюджетных мест на программу магистратуры. На программу магистратуры поступают очень многие бакалавры, плюс добор со стороны. В связи с отказом от Болонской системы никто не знает, как будет дальше. Сколько будет теперь бюджетных мест, тоже никто не знает. При этом происходит сокращение некоторых направлений. Например, направление «Прикладная математика и информатика» (ПМИ) вычеркнут из перечня программ специалитета, и по этому направлению набор прекратится с 2024 года»сообщил изданию доктор технических наук факультета ВМК МГУ Владимир Сухомлин.