В Свердловской области число бюджетных мест в вузах увеличилось почти до 20 000

По информации Минобрнауки, в 2022 году наибольшее число бюджетных мест пойдет на инженерные и технические специальности (в том числе, на информационные технологии). Мы решили прояснить в ведущих вузах страны, как обстоят дела с бюджетными местами по этим направлениям. В приемной комиссии МВТУ им. Баумана сообщили, что не владеют на сегодня такой информацией. Не предоставили на сегодня данных также в РУДН. На факультете прикладной математики и информатики (ВМК) МГУ нам пояснили, что число бюджетных мест традиционно и неизменно.