Услуги субъектов МСП подорожали почти на треть

В период с 1 января по 1 июня текущего года совокупный заработок субъектов МСП составил 21,3 триллионов рублей. Их прибыль возросла на 8,6% по сравнению с прошлогодними показателями. Размер выручки за 2021 год составил 19,6 триллионов рублей. Если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом за 2020 год, то прирост составил 25% С начала 2022 года по 1 июня сумма среднего чека возросла на 27,6% по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период, сообщают iz.ru.