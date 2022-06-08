Услуги субъектов МСП подорожали почти на треть

В период с 1 января по 1 июня текущего года совокупный заработок субъектов МСП составил 21,3 триллионов рублей. Их прибыль возросла на 8,6% по сравнению с прошлогодними показателями. Размер выручки за 2021 год составил 19,6 триллионов рублей. Если сравнивать эти показатели с аналогичным периодом за 2020 год, то прирост составил 25% С начала 2022 года по 1 июня сумма среднего чека возросла на 27,6% по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период, сообщают iz.ru.
Наиболее высокий прирост произошел в регионах Дальнего Востока, СЗО и в Приволжском округе. Самый низкий показатель прироста наблюдается на Урале.
Паника потребителей и резкое увеличение цен на рынке повлекли за собой поднятие стоимости на услуги представителями МСП.
Начальник департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко отмечает, что наиболее резкое поднятие стоимости наблюдалось в марте и апреле текущего года. Больше всего цены выросли на товары длительного пользования и строительно-ремонтные работы.
При росте показателей среднего чека размер выручки увеличивается гораздо медленнее, всего на 16,4 п. п.
По мнению руководителя по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, низкие темпы роста выручки связаны с уменьшением спроса потребителей, недостатком оборотных средств из-за увеличения процентных ставок, а также с разрывом цепей поставок и кассовых разрывов. Усложнилась и доставка импортной продукции.