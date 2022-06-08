Тюменцы присматриваются к новым машинам из Китая и подержанным авто из Японии

Всё больше дилеров предлагают тюменцам купить китайские бренды, но далеко не все горожане считают это хорошей сделкой. Стоит отметить, что повышения интереса к отечественным автомобилям пока не наблюдается. Ранее СМИ сообщали, что рынок новых машин в РФ может обвалиться в 2-3 раза.