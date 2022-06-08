Тюменцы присматриваются к новым машинам из Китая и подержанным авто из Японии

Возможно, скоро придётся брать подержанные автомобили из Японии, как в начале 2000-х.
«Если новые авто дорогие и тем более в дефиците, то начнёт набирать обороты рынок подержанных авто из за рубежа»сообщил тюменец Борис К.
Всё больше дилеров предлагают тюменцам купить китайские бренды, но далеко не все горожане считают это хорошей сделкой. Стоит отметить, что повышения интереса к отечественным автомобилям пока не наблюдается. Ранее СМИ сообщали, что рынок новых машин в РФ может обвалиться в 2-3 раза.