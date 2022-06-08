Тюменцы поделились грибными местами - 2022

Несмотря на то, что на календаре только начало лета, у тюменских грибников сезон в самом разгаре. Дожди и тепло сделали свое – в лесах начали появляться не только маслята, но и боровики (белые грибы), подосиновики, подберезовики.

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