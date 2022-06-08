Тюменцы поделились грибными местами - 2022

Фотографиями уловов и грибными местами любители тихой охоты делятся в социальных сетях. По словам грибников, много в этом году дикоросов собирают в районе Ирбитского, Велижанского, Московского, Тобольского трактов, рядом с деревней Леваши, селами Нижняя Тавда, Каскара, в Тюменском районе.
Самые отважные собирают грибы в городских лесопарках, что делать крайне нежелательно, поскольку велик риск отравиться ими. Ни для кого не секрет, что грибы обладают способностью накапливать в себе все вредные вещества из почвы и воздуха.