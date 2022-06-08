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Тюменцы поделились грибными местами - 2022

8 июня 05:03
Фото: «НашГород»
Несмотря на то, что на календаре только начало лета, у тюменских грибников сезон в самом разгаре. Дожди и тепло сделали свое – в лесах начали появляться не только маслята, но и боровики (белые грибы), подосиновики, подберезовики.
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Тюмень

Фотографиями уловов и грибными местами любители тихой охоты делятся в социальных сетях. По словам грибников, много в этом году дикоросов собирают в районе Ирбитского, Велижанского, Московского, Тобольского трактов, рядом с деревней Леваши, селами Нижняя Тавда, Каскара, в Тюменском районе.

Самые отважные собирают грибы в городских лесопарках, что делать крайне нежелательно, поскольку велик риск отравиться ими. Ни для кого не секрет, что грибы обладают способностью накапливать в себе все вредные вещества из почвы и воздуха.

#Новости#Тюмень#Грибы#Валентина Бурнашева#Общество
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