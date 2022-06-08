Тюменские дачники против застройки, рост заболеваемости раком, питание школьников

На питание школьников Тюменской области выделили более 15 млн рублей
Из регионального бюджета власти направили на школьное питание 15,51 млн рублей. Согласно постановлению губернатора Тюменской области, 6,19 млн из выделенных средств отправится для организации питания школьников Тюмени, 4,5 млн — для Заводоуковского района, более 1 млн — для Омутинского района, 800 тысяч — для Армизонского района, 760 тысяч — для Ишима.
Стоит отметить, что такие траты могут быть связаны с инфляцией. В конце прошлого месяца этот показатель увеличился на 17,4%. Выросли цены на продукты питания, среди которых сильнее всего подорожали сахар, фрукты и овощи, крупа, рыба и молочная продукция.
Как уточнили в региональном департаменте образования, будет увеличен размер льготы из бюджетных средств. Родителям школьников не придется платить больше.
Тюменские дачники противятся застройке у озера Андреевского
Под конец прошлого месяца у озера поставили ограждение. Местные жители предполагают, что на огороженной территории планируют построить частные дома. Люди выражают недовольство по поводу происходящего.
По словам ученых, на месте необходимо проводить раскопки. На территории в 2,3 га могут обнаружить древние постройки. Также неподалеку от озера Андреевское располагается музей-заповедник.
«Люди, которые строят участки на месте археологических памятников, где рядом пляж (ну да, очень выгодно), вам нормально тут жить будет, когда столько людей против», — отмечает подписчик паблика «Типичная Тюмень».
В Тюменской области растет заболеваемость раком молочной железы
Согласно данным регионального департамента здравоохранения, этим недугом страдают как мужчины, так и женщины. Только в 2021 году новообразования были выявлены у 2 870 мужчин и у 3 180 женщин.
Вместе с тем отмечается развитие диагностики заболевания. В большинстве случаев рак обнаруживается у пациентов на 1 и 2 стадии.
Чаще всего женщины сталкиваются с раком молочной железы, реже — с раком кожи. Что касается мужчин, они часто сталкиваются с раком трахеи, бронхов, легкого, а также с раком предстательной железы.
Напомним, что в регионе отмечается нехватака детских онкологов. На Тюменскую области приходится только три таких специалиста.