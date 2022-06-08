Тюменские дачники против застройки, рост заболеваемости раком, питание школьников

Стоит отметить, что такие траты могут быть связаны с инфляцией. В конце прошлого месяца этот показатель увеличился на 17,4%. Выросли цены на продукты питания, среди которых сильнее всего подорожали сахар, фрукты и овощи, крупа, рыба и молочная продукция.