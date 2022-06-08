Татьяна Навка поможет иностранцам с визами

Гастрольный тур пройдет в этом году с 1 июля до 30 сентября в тематическом парке развлечений «Сочи Парк». Об этом пишет newstracker.ru.
«Аленький цветочек» представляет собой магическое сплетение творческих идей, спортивных достижений, национального колорита и современных технологий. В проекте примут участие талантливые фигуристы, призеры международных соревнований, олимпийские чемпионы. А все составляющие — костюмы, грим, анимация и музыка — созданы специально для шоу.
Участниками проекта станут Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар, Повилас Ванагас, Алина Загитова, Камила Валиева и другие звезды российского спорта.
Ледовое шоу смогут посмотреть не только россияне, но и иностранцы, которым компания Navka Show поможет с визовой поддержкой. Навка сообщила, что для этого достаточно приобрести билет на шоу.
Постановка «Аленький цветочек» является третьей по счету компании Navka Show. В качестве продюсера выступила Татьяна Навка. Премьера прошла в 2019 году в Москве. Ее просмотрели более полумиллиона зрителей со всего мира.
Для постановки шатер «Сочи Парка» преобразят в ледовую площадку. В шатре площадью 3,5 тысячи квадратных метров зальют каток на 200 кубометров льда.
Помимо известных фигуристов в ледовом шоу примут участие Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Николай Басков.