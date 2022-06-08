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Татьяна Навка поможет иностранцам с визами

8 июня 18:02
Фото: Никита Владимиров / vk.com/navka.show
В Сочи будет возобновлен показ ледового шоу «Аленький цветочек» с участием знаменитых фигуристов, рассказала российская и белорусская фигуристка Татьяна Навка.

Гастрольный тур пройдет в этом году с 1 июля до 30 сентября в тематическом парке развлечений «Сочи Парк». Об этом пишет newstracker.ru.

«Аленький цветочек» представляет собой магическое сплетение творческих идей, спортивных достижений, национального колорита и современных технологий. В проекте примут участие талантливые фигуристы, призеры международных соревнований, олимпийские чемпионы. А все составляющие — костюмы, грим, анимация и музыка — созданы специально для шоу.

Участниками проекта станут Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар, Повилас Ванагас, Алина Загитова, Камила Валиева и другие звезды российского спорта.

Ледовое шоу смогут посмотреть не только россияне, но и иностранцы, которым компания Navka Show поможет с визовой поддержкой. Навка сообщила, что для этого достаточно приобрести билет на шоу.

Постановка «Аленький цветочек» является третьей по счету компании Navka Show. В качестве продюсера выступила Татьяна Навка. Премьера прошла в 2019 году в Москве. Ее просмотрели более полумиллиона зрителей со всего мира.

Для постановки шатер «Сочи Парка» преобразят в ледовую площадку. В шатре площадью 3,5 тысячи квадратных метров зальют каток на 200 кубометров льда.

Помимо известных фигуристов в ледовом шоу примут участие Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Николай Басков.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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