Сапир: Увеличение ключевой ставки не спасет Евросоюз от инфляции

В одних государствах инфляция небольшая, но в них наблюдается резкий экономический спад. Например, во Франции. В других странах уровень инфляции достиг 9% и более. Однако в то же время в этих государствах быстро растет ВВП. Нет такой ключевой ставки, которая подойдет и для стран с инфляцией 5,2%, и для государств с уровнем инфляции 9%, передают iz.ru мнение эксперта.