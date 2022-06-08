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Сапир: Увеличение ключевой ставки не спасет Евросоюз от инфляции

8 июня 08:00
Фото: pixabay.com
Увеличение ставки ЕЦБ может только усложнить борьбу с инфляцией в Евросоюзе. Об этом заявил начальник Центра исследований моделей индустриализации ВШСН Жак Сапир.

По мнению французского эксперта, последствия увеличения ставки могут быть умеренными, а могут и ухудшить положение. Если инфляция произошла по причине дефицита, то применение традиционного инструментария финансово-кредитной политики не даст ощутимых результатов.

9 июня 2022 года управляющий совет ЕЦБ проведет заседание. На встрече специалисты будут обсуждать возможность повысить ключевую ставку. Последний раз ставка повышалась 2011 году. Председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард уже заявляла о возможном повышении ставки в июле текущего года.

Жак Сапир отметил, что при поднятии ставки нужно брать в расчет показатель инфляции в разных странах Евросоюза. В каждом государстве своя экономическая ситуация.

В одних государствах инфляция небольшая, но в них наблюдается резкий экономический спад. Например, во Франции. В других странах уровень инфляции достиг 9% и более. Однако в то же время в этих государствах быстро растет ВВП. Нет такой ключевой ставки, которая подойдет и для стран с инфляцией 5,2%, и для государств с уровнем инфляции 9%, передают iz.ru мнение эксперта.

Сапир видит выход из сложившейся ситуации в проведении реформы денежной организации. Экономист предлагает предоставить европейским странам право временно установить свои ставки. То есть Европейский Центробанк должен передать часть своей финансово-кредитной политики другому Центробанку на следующие 1,5 года.

По данным статведомства Eurostat, в прошлом месяце уровень инфляции в ЕС достиг максимального значения в истории и составил 8,1% в год.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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