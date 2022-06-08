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Потепление и небольшой дождь ожидаются в Тюмени в среду

8 июня 01:03
Фото: 1Mi
В среду жителей Тюмени ждёт потепление и небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Температура воздуха днём составит + 22 градуса, скорость южного ветра около 3-6 метров в секунду. Влажность снизится до 74%, атмосферное давление ниже нормы. С 14 до 20 часов ожидаются дожди, выпадет около 1 мм осадков.

В четверг снова похолодает, температура воздуха снизится до + 16 градусов. Скорость ветра составит 2-4 метра в секунду, влажность снизится до 70%. Вечером ожидается небольшой дождь и до 1 мм осадков.

Малооблачная погода ожидает тюменцев в пятницу. Воздух в городе прогреется до + 20 градусов, скорость ветра составит 1-4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы.

До конца недели тёплой погоды ждать не стоит, температура воздуха не поднимется выше + 20.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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