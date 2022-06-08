На подключение тюменского Рощино к электричеству потратят более 66 миллионов рублей

Подрядчику предстоит в срок до 15 сентября разработать проектную и рабочую документацию, выполнение остальных работ должно было завершено к 15 декабря 2022 года.
Заявки на участие будут принимать до 10 июня, 16 июня состоится подведение итогов и оглашение имени победителя заявки.
Ранее «Наш Город» писал, что в аэропорту «Рощино» продолжаются работы по реконструкции в рамках реализации инвестиционной программы российской компании «Новапорт». В этом году запланировано строительство нового центрального контрольно-пропускного пункта с пропускной способностью в два раза больше действующего. Также в планах — начало строительства нового комплекса аэровокзала.
Намеченные ранее работы по возведению гостиничного комплекса на время приостановлены в связи с введенными санкциями.