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На подключение тюменского Рощино к электричеству потратят более 66 миллионов рублей

8 июня 05:41
Фото: 1Mi
В Тюмени объявили конкурс по поиску подрядной организации на выполнение комплекса проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству/реконструкции объектов электросетевого хозяйства аэропорта Рощино. Тендер стоимостью 66,39 миллионов рублей разместило на сайте Госзакупки АО «Россети Тюмень».
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Тюмень

Подрядчику предстоит в срок до 15 сентября разработать проектную и рабочую документацию, выполнение остальных работ должно было завершено к 15 декабря 2022 года.

Заявки на участие будут принимать до 10 июня, 16 июня состоится подведение итогов и оглашение имени победителя заявки.

Ранее «Наш Город» писал, что в аэропорту «Рощино» продолжаются работы по реконструкции в рамках реализации инвестиционной программы российской компании «Новапорт». В этом году запланировано строительство нового центрального контрольно-пропускного пункта с пропускной способностью в два раза больше действующего. Также в планах — начало строительства нового комплекса аэровокзала.

Намеченные ранее работы по возведению гостиничного комплекса на время приостановлены в связи с введенными санкциями.

#Новости#Тюмень#Рощино#Тендеры#Валентина Бурнашева#Экономика
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