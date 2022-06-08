На питание тюменских школьников выделили более 15 миллионов рублей из бюджета

Ранее «Наш Город» писал, что в связи с ростом цен на продукты питание школьников может подорожать. Данную точку зрения озвучили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В департаменте образования, в свою очередь заявили, что больше, чем ранее, родители платить не будут — увеличится лишь размер льготы из средств бюджета региона.