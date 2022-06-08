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На питание тюменских школьников выделили более 15 миллионов рублей из бюджета

8 июня 03:49
Фото: 1Mi
15,51 миллион рублей выделили из бюджета Тюменской области на организацию питания школьников в 2022 году. Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Моор. Согласно документу, большая часть средств, 6,19 миллионов предназначена для учебных заведений областной столицы.
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Тюмень

4,5 миллиона рублей дополнительно получат школы Заводоуковского района, более миллиона рублей — Омутинского района, 800 тысяч — Армизонского района, 760 тысяч — Ишима.

Вероятнее всего, большая часть субсидии будет направлена на организацию питания для младших школьников. Напомним, соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным в марте 2020 года. Согласно закону, с сентября 2020 года все учащиеся начальной школы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Следует подчеркнуть, что тюменские власти отчитались о успешном исполнении данного закона.

Отметим, в конце мая уровень годовой инфляции в России вырос на 17,4%. В настоящее время ее рост остановился и находится на нулевой отметке. В Тюменской области за год рост цен на продукты составил 12,2%. Наибольшее увеличение стоимости зафиксировано на сахар, овощи и фрукты, крупы, рыбу, молочную продукцию — от 7 до 54%.

Ранее «Наш Город» писал, что в связи с ростом цен на продукты питание школьников может подорожать. Данную точку зрения озвучили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В департаменте образования, в свою очередь заявили, что больше, чем ранее, родители платить не будут — увеличится лишь размер льготы из средств бюджета региона.

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#Новости#Школьное питание#Тюмень#Александр Моор#Касается каждого#Валентина Бурнашева#Экономика
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