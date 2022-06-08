На обустройство индустриального парка «Богандинский» потратят 394 миллиона рублей

Ранее «Наш Город» писал, что индустриальный парк «Богандинский» в этом году вошел в число индустриальный парков федерального реестра Минпромторга РФ. На сегодняшний день здесь на площади 267 га уже работают три предприятия. В числе резидентов «Богандинского» — семь компаний.