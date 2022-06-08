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На обустройство индустриального парка «Богандинский» потратят 394 миллиона рублей

8 июня 06:55
Фото: 1Mi
Около 400 миллионов рублей потратят в Тюменской области на первый этап инженерной подготовки территории индустриального парка площадью 72 га в поселке Богандинский. Тендер по поиску подрядной организации на сумму 394,16 миллионов рублей размещен на сайте Госзакупки.
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Тюмень

Согласно документации электронного аукциона, подрядчик должен будет провести работы по расчистке участка от мелколесья и кустарников, отсыпке песчаного грунта, укреплению откосов и т. д. Все работы должны быть выполнены в течение года с момента подписания договора.

Заказчиком электронного аукциона выступает «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области». Срок окончания приема заявок от участников — 23 июня. Подведение итогов запланировано на 27 июня.

Ранее «Наш Город» писал, что индустриальный парк «Богандинский» в этом году вошел в число индустриальный парков федерального реестра Минпромторга РФ. На сегодняшний день здесь на площади 267 га уже работают три предприятия. В числе резидентов «Богандинского» — семь компаний.

#Новости#Тюмень#Тендеры#Валентина Бурнашева#Экономика
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