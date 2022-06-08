Еще одну остановку добавят в маршрут автобуса № 65 в Тюмени

Новое расписание уже появилось на остановках.
«С 9 июня в схему движения маршрута регулярных перевозок № 65 «с/о «Степное» – ул. Николая Никитина» включается в прямом и обратном направлениях остановочный пункт «ул. Валентины Трофимовой», а также конечный остановочный пункт «с/о «Лесная поляна»сообщают в ведомстве.
Ранее отмечалось, что с 11 по 12 июня добавят больше автобусов, которые следуют на тюменские кладбища. На двух маршрутах 32 и 121 появятся транспортные средства большого класса вместимости.