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Еще одну остановку добавят в маршрут автобуса № 65 в Тюмени

8 июня 14:20
Фото: 1Mi
«Тюменьгортранс» сообщает об изменениях работы маршрута № 65 в областной столице. С четверга появится одна дополнительная остановка. Более подробно об этом можно узнать по телефону 8-800-250-0722.

Новое расписание уже появилось на остановках.

«С 9 июня в схему движения маршрута регулярных перевозок № 65 «с/о «Степное» – ул. Николая Никитина» включается в прямом и обратном направлениях остановочный пункт «ул. Валентины Трофимовой», а также конечный остановочный пункт «с/о «Лесная поляна»сообщают в ведомстве.

Ранее отмечалось, что с 11 по 12 июня добавят больше автобусов, которые следуют на тюменские кладбища. На двух маршрутах 32 и 121 появятся транспортные средства большого класса вместимости.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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