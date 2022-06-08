Эксперт рассказал о нюансах выбора качественного постельного белья

Эксперт уверяет, что если материал представляет собой смесь хлопка с синтетикой или «чистую» синтетику, то гигроскопичность неизбежно ухудшается. Забелин отметил, что из-за синтетики человек начинает сильнее потеть, кроме того, она электризуется, в отличие от «дышащего» хлопка. Об этом сообщает NEWS.ru.
Помимо этого, собеседник издания призывает изучить такой нюанс изготовления постельного белья, как метод окраски и нанесения принта на ткань. Если речь идет о пигментации ткани, то стоит учитывать, что при окрашивании по такой технологии цвет не проникает в волокна, из-за чего окрашивание быстро теряет свое яркость, белье облезает, линяя на кровать и на тело. Реактивный метод окрашивания позволяет краске проникнуть в саму структуру ткани и изменить цвет каждого волокна. Рисунок, нанесенный таким способом, выдержит много стирок, не меняя цвета. Качество окрашивания текстиля можно проверить с помощью простой манипуляции — смоченной в воде ватной палочкой провести по ткани. Если вата окрасилась, значит, краситель достаточно скоро потеряет цвет в процессе эксплуатации. Эксперт советует отказаться от приобретения такого комплекта постельного белья.
Самым качественным по своим характеристикам Забелин считает сатиновое белье. Также он выделяет такие виды ткани, как бязь и поплин, который тоже заслужили доверие и любовь потребителей. Предприниматель советует ознакомиться с характеристиками такого товара перед покупкой, в частности, изучить упаковку для определения плотности белья. Для бязи оптимальным показателем считается 120 г на кв. м, для сатина — 135–140 г, для поплина — 115 г.
Бизнесмен призывает покупать постельное белье у проверенных фирм, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Он считает, что российские производители способны удовлетворить все потребности населения в качественной продукции, так как в нашей стране много достойных марок такой текстильной продукции. Однако пока существует серьезная проблема дефицита хлопка, который Россия не производит, а поставляет из-за рубежа.