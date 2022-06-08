Эксперт рассказал о нюансах выбора качественного постельного белья

Помимо этого, собеседник издания призывает изучить такой нюанс изготовления постельного белья, как метод окраски и нанесения принта на ткань. Если речь идет о пигментации ткани, то стоит учитывать, что при окрашивании по такой технологии цвет не проникает в волокна, из-за чего окрашивание быстро теряет свое яркость, белье облезает, линяя на кровать и на тело. Реактивный метод окрашивания позволяет краске проникнуть в саму структуру ткани и изменить цвет каждого волокна. Рисунок, нанесенный таким способом, выдержит много стирок, не меняя цвета. Качество окрашивания текстиля можно проверить с помощью простой манипуляции — смоченной в воде ватной палочкой провести по ткани. Если вата окрасилась, значит, краситель достаточно скоро потеряет цвет в процессе эксплуатации. Эксперт советует отказаться от приобретения такого комплекта постельного белья.