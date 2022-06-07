nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области цифровые технологии экономят время пациентов и защищают их данные

7 июня 13:04
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Безопасность пациентов и сотрудников медорганизаций Тюменской области обеспечивают цифровые технологии, системы видеонаблюдения и средства тревожной сигнализации, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

В этом году жители Тюменской области перешли на электронные больничные листы, что существенно экономит время пациентов и способствует оптимизации работы медиков. Кроме того, защищённость персональных данных стала выше, благодаря использованию электронной федеральной системы для передачи сведений о больничном вместо справок, распечатанных на бумаге.

«Цифровизация здравоохранения, проводимая в регионе, способствует не только повышению качества оказания медицинской помощи, но и обеспечению антитеррористической безопасности», отметили в ведомстве.

Департамент здравоохранения Тюменской области осуществляет регулярный контроль за работой данных систем. Медики систематически проходят инструктажи, обучающие алгоритму действий в случае какой либо угрозы. Также работники здравоохранения должны знать, какие меры принять принять для спасения людей в ситуации террористического акта.

Отметим, в Тюменской области осуществляется централизованное управление и мониторинг функционирования процессов обеспечения информационной безопасности. Применяются единые защитные меры и технические средства отечественного производства. Безопасность данных жителей региона под защитой не только органов исполнительной власти, но и подведомственных учреждений, муниципальных образований региона и IT-компаний.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20