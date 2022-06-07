В Тюменской области цифровые технологии экономят время пациентов и защищают их данные

В этом году жители Тюменской области перешли на электронные больничные листы, что существенно экономит время пациентов и способствует оптимизации работы медиков. Кроме того, защищённость персональных данных стала выше, благодаря использованию электронной федеральной системы для передачи сведений о больничном вместо справок, распечатанных на бумаге.
«Цифровизация здравоохранения, проводимая в регионе, способствует не только повышению качества оказания медицинской помощи, но и обеспечению антитеррористической безопасности», отметили в ведомстве.
Департамент здравоохранения Тюменской области осуществляет регулярный контроль за работой данных систем. Медики систематически проходят инструктажи, обучающие алгоритму действий в случае какой либо угрозы. Также работники здравоохранения должны знать, какие меры принять принять для спасения людей в ситуации террористического акта.
Отметим, в Тюменской области осуществляется централизованное управление и мониторинг функционирования процессов обеспечения информационной безопасности. Применяются единые защитные меры и технические средства отечественного производства. Безопасность данных жителей региона под защитой не только органов исполнительной власти, но и подведомственных учреждений, муниципальных образований региона и IT-компаний.