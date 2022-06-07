В Тюменской области цифровые технологии экономят время пациентов и защищают их данные

В этом году жители Тюменской области перешли на электронные больничные листы, что существенно экономит время пациентов и способствует оптимизации работы медиков. Кроме того, защищённость персональных данных стала выше, благодаря использованию электронной федеральной системы для передачи сведений о больничном вместо справок, распечатанных на бумаге.