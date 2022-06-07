В Тюмени начинающих предпринимателей научат разрабатывать бизнес-планы

На пятидневный курс пришли 24 человека. Они научатся основам составления бизнес-плана и как его правильно презентовать.
«Большой интерес к проекту проявляют молодые предприниматели в возрасте до 25 лет, для них это отличная возможность минимизировать риски развития своего бизнеса, получив знания от тренеров-практиков», пояснил директор Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства ТО Дмитрий Утьев.
«Азбука предпринимателя» — образовательный проект, разработанный АО «Корпорация «МСП» в целях реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Тренинг проводят сертифицированные тренеры. Участие абсолютно бесплатно в рамках государственной поддержки бизнеса.
Специалисты помогают будущим предпринимателям просчитать, проанализировать идею и трансформировать её в детальный бизнес-план. Кроме того, слушатели курса получают практические инструменты для создания бизнеса.
К слову, это не последний тематический тренинг, следующий запланирован на июль. Записаться на обучение и узнать подробности можно по телефону: +7 982 932 10 19.
Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.