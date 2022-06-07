nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени начинающих предпринимателей научат разрабатывать бизнес-планы

7 июня 12:23
Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области
Центр «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области совместно с АО «Корпорация «МСП» 6 июня запустил тренинг «Азбука предпринимателя». Мероприятие проходит на базе «Точки кипения», сообщает пресс-служба регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

На пятидневный курс пришли 24 человека. Они научатся основам составления бизнес-плана и как его правильно презентовать.

«Большой интерес к проекту проявляют молодые предприниматели в возрасте до 25 лет, для них это отличная возможность минимизировать риски развития своего бизнеса, получив знания от тренеров-практиков», пояснил директор Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства ТО Дмитрий Утьев.

«Азбука предпринимателя» — образовательный проект, разработанный АО «Корпорация «МСП» в целях реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Тренинг проводят сертифицированные тренеры. Участие абсолютно бесплатно в рамках государственной поддержки бизнеса.

Специалисты помогают будущим предпринимателям просчитать, проанализировать идею и трансформировать её в детальный бизнес-план. Кроме того, слушатели курса получают практические инструменты для создания бизнеса.

К слову, это не последний тематический тренинг, следующий запланирован на июль. Записаться на обучение и узнать подробности можно по телефону: +7 982 932 10 19.

Напомним, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

Материалы по теме
Тюменский Центр поддержки экспорта провел успешную бизнес-миссию в КиргизииБюджет Тюмени потратил в прошлом году на поддержку бизнеса 1,4 млрд рублейТюменские власти выделят 250 млн рублей на поддержку бизнеса
#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20