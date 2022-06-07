В Тюмени начинающих предпринимателей научат разрабатывать бизнес-планы

«Большой интерес к проекту проявляют молодые предприниматели в возрасте до 25 лет, для них это отличная возможность минимизировать риски развития своего бизнеса, получив знания от тренеров-практиков», пояснил директор Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства ТО Дмитрий Утьев.