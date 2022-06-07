В Тюмени начались летние инженерные смены для школьников

Ребята познакомятся с основами 3D-печати и моделирования — навыками, которые сейчас являются одними из самых востребованных. Также из научат разрабатывать и строить модели в 2D и 3D разрешениях, работать с микроконтроллером и языком программирования С и Python, навыкам разработки игр и программ.
На всех занятиях ребята развивают свое творческое мышление, учатся креативно и нестандартно мыслить.
Инженерные смены для школьников проходят в Центре на Республике, 142.
В Центре робототехники и АСУ Тюменской области ежегодно обучается более 1,5 тыс. школьников. Ребят готовят по программам дополнительного ИТ-образования в 60 АйТиЛабах и РобоЛабах по всей области, а также в специальных классах, посвященных искусственному интеллекту и нейросетям, системному администрированию, разработке компьютерных игр.
Также в Тюменской области большое внимание уделяется кибербезопасности детей. Школьникам регулярно рассказывают о видах мошенничества в интернете и как защитить себя от онлайн-злоумышленников.
Напомним, Тюменская область — один из регионов России с развитой информационной инфраструктурой в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов страны по уровню достижения «цифровой зрелости».