В Тюмени начались летние инженерные смены для школьников

Ребята познакомятся с основами 3D-печати и моделирования — навыками, которые сейчас являются одними из самых востребованных. Также из научат разрабатывать и строить модели в 2D и 3D разрешениях, работать с микроконтроллером и языком программирования С и Python, навыкам разработки игр и программ.