В Тюмени 11 и 12 июня увеличат число больших автобусов на маршрутах № 32 и № 121

В Тюмени и Тюменском районе 11 и 12 июня будет увеличено количество автобусов, идущих к кладбищам, сообщает МКУ «Тюменьгортранс». На двух маршрутах появятся транспортные средства автобуса большого класса вместимости.

Они доставят тюменцев к кладбищам на Червишевском тракте. «На маршруте № 32 «ЖДВ – с/о «Приволье» на линию выйдут три автобуса большого класса вместимости, на маршруте № 121 «ЖДВ – Червишевское кладбище-2» будет организовано движение трех автобусов особо большого класса вместимости»отметили представители «Тюменьгортранс». Более подробное расписание можно узнать по телефону 8-800-250-0722. Ранее стало известно, что автобусы под номерами 98, 99, 100, 100к будут следовать до конечного остановочного пункта «С/о «Топаз 2». Материалы по теме В Тюмени сразу 4 маршрута изменят расписание движение