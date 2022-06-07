В Тюмени 11 и 12 июня увеличат число больших автобусов на маршрутах № 32 и № 121

Они доставят тюменцев к кладбищам на Червишевском тракте.
«На маршруте № 32 «ЖДВ – с/о «Приволье» на линию выйдут три автобуса большого класса вместимости, на маршруте № 121 «ЖДВ – Червишевское кладбище-2» будет организовано движение трех автобусов особо большого класса вместимости»отметили представители «Тюменьгортранс».
Более подробное расписание можно узнать по телефону 8-800-250-0722. Ранее стало известно, что автобусы под номерами 98, 99, 100, 100к будут следовать до конечного остановочного пункта «С/о «Топаз 2».